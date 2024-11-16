Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yeni gelişme! Savunmaları istendi, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler

Harp Okullarının mezuniyet törenleri sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin töreni tartışmalara yol açmıştı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” demişti.

BAKAN GÜLER 25 KASIM'I İŞARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise katıldığı bir canlı yayında teğmenlerle ilgili 25 Kasım'ı işaret etmişti. Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEKLER

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenlerden savunma istendi. Savunma istenen teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekleri öğrenildi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLECEKLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.