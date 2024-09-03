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Teğmenlerin yemin töreni tartışılmaya devam ediliyor! Bakan Tunç'un yorumu gündem oldu: Birçok kesimde rahatsızlık oluşturdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.09.2024 09:40
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Yeni teğmenlerin mezuniyetin ardından bir araya gelerek gerçekleştirdiği yemin töreninin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin, "Bu anlamda milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. O nedenle asıl yemin kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar" dedi.

Yargıtay'da yeni adli yıl açılış resepsiyonu dün gece yapıldı. Resepsiyona Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resepsiyonda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Bakan Tunç'un açıklamaları arasından teğmenlerin yemin töreniyle ilgili sözleri dikkat çekti.

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"MİLLETİ RAHATSIZ EDECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAK LAZIM"

Teğmenlerin yemin törenine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Kanunlarımız var. Yani okulu bitiren subayların nasıl yemin edecekleri kanunda belli. Zaten Cumhurbaşkanımızın huzurunda o tören yapıldı ve yemin edildi. Burada özellikle toplum kesimlerini milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bu anlamda bir rahatsızlık oluşturdu birçok geniş kesimlerde. Bu anlamda tabii bunun disiplin hükümleri bakımından neye tekabül eder? Tüm bunların değerlendirilmesini yapacak olan ilgili kurumdur. Dolayısıyla yanlış yorumlanacak, kamuoyunu rahatsız edecek birtakım davranışlara fırsat vermemek lazım. Bu anlamda özellikle daha hassas olunması gereken bir yer orası. Bu anlamda milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım. O nedenle asıl yemin kanunen yapılan yemindir. Dolayısıyla bizim o yöndeki görüşümüz eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar" ifadelerini kullandı.

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TAHKİKAT İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

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Yılmaz Tunç
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