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  4. Teğmenlerle ilgili Bakan Güler'den açıklama! "Emir komuta devre dışı bırakıldı"

Teğmenlerle ilgili Bakan Güler'den açıklama! "Emir komuta devre dışı bırakıldı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.11.2024 20:45
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Yemin töreninde kılıç çeken teğmenlerle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklama yaparak "Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Teğmenlerle ilgili Bakan Güler'den açıklama! "Emir komuta devre dışı bırakıldı"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den teğmenler açıklaması geldi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yaşar Güler "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK"

Bakan Güler açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Ordumuzun yıpratılmaması konusunda herkesin dikkatli olması dezenformasyana imkan verilmemesi elzemdir. Önemli olan suç mahiyeti ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek, disiplin kurulu kararını verecek."

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Teğmen Yaşar Güler
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