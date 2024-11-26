Teğmenlerle ilgili Bakan Güler'den açıklama! "Emir komuta devre dışı bırakıldı"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den teğmenler açıklaması geldi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yaşar Güler "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLECEK"

Bakan Güler açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Ordumuzun yıpratılmaması konusunda herkesin dikkatli olması dezenformasyana imkan verilmemesi elzemdir. Önemli olan suç mahiyeti ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek, disiplin kurulu kararını verecek."