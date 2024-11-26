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  4. Teğmenlerle ilgili de paylaşım yapmıştı! HSK o savcıyı açığa aldı

Teğmenlerle ilgili de paylaşım yapmıştı! HSK o savcıyı açığa aldı

26.11.2024 21:46
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı M.Ç.'nin açığa alınmasını kararlaştırdı. Teğmenlerle ilgili paylaşım da yapan M.Ç., "Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Teğmenlerle ilgili de paylaşım yapmıştı! HSK o savcıyı açığa aldı

Edinilen bilgiye göre, HSK, savcı M.Ç.'nin Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

AÇIĞA ALINDI

HSK, incelemesi sonucu, M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi.

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TEĞMENLER PAYLAŞIMI DA YAPMIŞTI

Teğmenlere de destek veren M.Ç. şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildir. Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulu
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