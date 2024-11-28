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Teğmenlerle ilgili MSB'den yeni açıklama! "10 gün" detayı dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.11.2024 12:10
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, kılıçlı yemin töreni sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Teğmenlerle ilgili MSB'den yeni açıklama! "10 gün" detayı dikkat çekti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelere yer verildi.

Yapılan açıklama şöyle;

TEĞMENLERİN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİ

"Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır.

F-16 / EUROFİGHTER / F35 TEDARİKİ

40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir. Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

GKRY'NİN NATO ÜYELİĞİ GİRİŞİMİ

Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir.

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"ZAP'TA KİLİT KAPATILMASI"

"Kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir.

Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları neticesinde; toplam bin 128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın/EYP temizlenmiş, bin 317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir. Operasyon serisi ile toplam 2 bin 202 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 186 şahıs yakalandı, 790 şahıs ise engellenmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 127 engellenen kişi sayısı da 90 bin 479 yükseldi.

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Son bir hafta içerisinde, 72 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 oldu. 17 Nisan 2022’de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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