'Asarım' diye tehdit etmişti! RTÜK'ten Akit'e Mehmet Ali Ağca cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV, Flash Haber, Halk TV, Akit TV, TELE 1 kanalları ile Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle NOW'a ceza uyguladı.

SÖZCÜ'YE YAPTIRIM KARARI

Üst Kurul’da, “Arena” programının konuğu İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik haksız ithamlar ve hakaretler nedeniyle SÖZCÜ TV’ye yaptırım uygulandı.

SÖZCÜ TV’nin başka bir yaptırım kararı ise, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e ait olmayan bir ev üzerinden yapılan kara propaganda nedeniyle verildi.

Aynı konunun ele alındığı gerçekte olmayan bir bina üzerinden yapılan yalan beyanlar nedeniyle Halk TV’ye de ceza kesildi.

Türkiye’yi Suriye’de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için FLASH HABER hakkında da müeyyide kararı verildi.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan “Söz Bizde” isimli programda Miyase İlknur’un eleştiri sınırlarını aşarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf etmesi yayıncılık ilkesi ihlali olarak görülerek yaptırım uygulandı.

RTÜK toplantısında ayrıca Merdan Yanardağ’ın Tele 1’de hükümetin İsrail ile anlaşma yaptığı gibi hayal mahsulü iddiaları nedeniyle yaptırım kararı alındı.

İKİ DİZİ NEDENİYLE NOW'A CEZA

Gelen şikayetler üzerine RTÜK, NOW’da yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” isimli yapımı mercek altına aldı. Filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

“Kızıl Goncalar” dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, …Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal eden NOW’a ikinci bir idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

TEĞMENLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Ayrıca, Mehmet Ali Ağca’yı konuk eden “Kırmızı Masa” programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında idari para cezası müeyyidesi kararı alındı.