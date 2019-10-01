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TEGV Diyarbakır'da "Öğrenim Birimi" açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Ergani ilçesinde oluşturulan birim ile tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı - TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci: - "Amacımız, çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek, çocuklarımızın kendi kendilerine bir şeyler yaratmasını, oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, "Öğrenim Birimi" ile tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, Ergani ilçesinde düzenlenen açılış töreninde, yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocukların okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye'nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Tasarım ve beceri atölyelerinin beşincisini Ergani'de açtıklarını belirten Özinci, bilgisayar şirketleri desteğiyle bu atölyeleri açmaya ve çocukların hizmetine sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özinci, çocukları bilimsel düşünceye sevk etmeyi amaçladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Amacımız, çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek, çocuklarımızın kendi kendilerine bir şeyler yaratmasını, oynayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bunları yaparak çocukların öz güvenlerini artırıyoruz. Çocuk fikrini söyleyebiliyor, başkasını dinleyebiliyor. Bunlar o kadar önemli özellikler ki 21. yüzyılda bu şekilde bilimsel düşünen çocuklara çok ihtiyacımız var. Elimizden gelen katkıyı bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz."

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise Türkiye'nin her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, ilköğretim yaşındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Tosyalı, Ergani ilçesindeki birimde, yılda 2 bin çocuğa ulaşabileceklerini, atölyede de her türlü donanımın mevcut olduğunu dile getirerek, "Yurdun 72 noktasında faaliyetlerimiz var. Matematik, sanat, fen ve bilişim alanlarında haftalık programlarla çocuklarımıza ulaşıyoruz. Programlarımızı gönüllülerimiz aracılığıyla veriyoruz." bilgisini verdi.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu da TEGV ile iş birliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Teknoloji ve yaratıcılığı buluşturan ve bir anlamda teknoloji sınıfı diyebileceğimiz 'Öğrenim Birimi'ndeki tasarım ve beceri atölyesinde çocuklarımızın heyecanını ve sevincini paylaşmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Öğrenim Birimi" ile atölyenin açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklar Diyarbakır Ergani birimi TEGV

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