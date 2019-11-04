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TEGV, İzmir Eşrefpaşa'da Tasarım ve Beceri Atölyesi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı: - "Çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz"

İZMİR (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz." dedi.

TEGV, Umuda Pedal ekibinin desteğiyle Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'ni hizmete açtı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, yaptığı konuşmada, İzmir'de Umuda Pedal ekibinin desteğiyle ikinci atölyeyi açtıklarını ve Türkiye'deki birim sayısının 7'ye ulaştığını kaydetti.

Vakıf olarak 71 noktada 24 yılda 3 milyona yakın çocuğa ulaşırken hep fırsat eşitliğini ön planda tuttuklarını söyleyen Tosyalı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 200 bin çocuğumuza aynı imkanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Umuda Pedal ekibinin TEGV’e kazandırdığı 4'üncü atölyenin açılışını yapacağız. Devamı da gelecek. Çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz."

Eski milli basketbolcu ve TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Efe Aydan ise tasarım ve beceri atölyesinde çocukların kendilerini geliştireceklerine ve topluma faydalı bireyler haline geleceklerine inandığını dile getirdi.

Umuda Pedal ekibinin kaptanı İlhan Kesken de çeşitli rotalarda pedal çevirerek gerçekleştirdikleri etkinliklerle topladıkları bağışlarla TEGV'ye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye'mizin geleceğine beyaz sayfalar açan bir kuruluş olan TEGV’in sayfalarını dolduracak olan TEGV’li çocuklardır." dedi.

Konuşmaların ardınan atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan tasarım ve beceri atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunmayı hedefliyor.

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