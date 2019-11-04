TEGV, İzmir Eşrefpaşa'da Tasarım ve Beceri Atölyesi açtı

İZMİR (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz." dedi.

TEGV, Umuda Pedal ekibinin desteğiyle Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'ni hizmete açtı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, yaptığı konuşmada, İzmir'de Umuda Pedal ekibinin desteğiyle ikinci atölyeyi açtıklarını ve Türkiye'deki birim sayısının 7'ye ulaştığını kaydetti.

Vakıf olarak 71 noktada 24 yılda 3 milyona yakın çocuğa ulaşırken hep fırsat eşitliğini ön planda tuttuklarını söyleyen Tosyalı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 200 bin çocuğumuza aynı imkanları ulaştırmaya çalışıyoruz. Umuda Pedal ekibinin TEGV’e kazandırdığı 4'üncü atölyenin açılışını yapacağız. Devamı da gelecek. Çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV’li çocukları bir araya getireceğiz."