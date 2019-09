TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Umuda Pedal Ekibi’nin oluşturduğu kaynak ile hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi törenle açıldı.

Teknoloji ve hayal gücünün bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesinin açılış töreni, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Umuda Pedal Ekibi, TEGV çocukları ve gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, vakıf olarak yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocuklara okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye’nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi. Kılıç, "Bağışçılarımızın desteği kadar önemli iki olay var. Birincisi farklı illerden kardeşlerimiz için gelen gönüllüler. Gönüllülerimiz olmasa bizim böyle bir işi sürdürmemiz mümkün değildir Gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Bir de bütün bu işin nesnesi olan ilköğretim çağındaki çocuklarımız var. Bizler, onlar için buradayız. Bazı meslekler vardır, hizmet ederken güçlükler yaşayan. Bunlardan bir tanesi de doktorlardır. Böyle bir grup doktor arkadaşımız İstanbul’da toplanarak Savur Öğrenim Birimi için günlerce pedal çevirerek bağış topladılar. Ben onlara da şükran borçluyum. Bu işler memleket işidir, gönül işidir. Bu yüzden, Mardin Savur Öğrenim Birimi’ne destek veren herkese yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunuyorum” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, 72 eğitim noktasından biri olan Savur Öğrenim Biriminde olduklarını söyledi. Tosyalı, "25 yıl önce Suna Kıraç aralarında Levend Kılıç’ın da yer aldığı bir grup iş adamıyla bu yolculuğa çıkarken, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğu bilincindelerdi. Bu bilinçle, TEGV’in öğrenim birimlerini ve etkinlik noktalarını hayata geçirdiler. Bu güne kadar 3 milyon çocuğumuzu TEGV çatısı altında nitelikli eğitimle buluşturduk. Savur Öğrenim Birimi ise yaklaşık 18 senedir faaliyette, bunu sağladıkları için değerli bağışçımız M. Asaf Aras’a ve ailesine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 18 bin çocuğun Mardin’de TEGV’in nitelikli eğitimi ile buluştuğunu ve yüzlerce gönüllümüzün çocuklarımıza katkıda bulunduğunu aktaran Tosyalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu an bizler burada bu açılışı yaparken, Tekirdağ Fibria Öğrenim Birimi’ndeki çocuklarımız Tasarım ve Beceri Atölyelerinde eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Arada bin 700 kilometre var ama Suna Kıraç eğitimde fırsat eşitliğine inanan biri olduğundan, Türkiye’nin hemen her bölgesine ulaşmayı hedeflemiş. Kendisinin çıktığı bu yolda bizler de onun izinden yürüyoruz. 21. yüzyılın öğrenme becerilerinden biri olan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin ilkini Tekirdağ’da kurmuştuk. Bu gün beşincisini burada kuruyoruz. Umuda Pedal Ekibi, yürüttükleri bağış kampanyası ile dördüne vesile oldu. 1 Ekim Salı günü Diyarbakır Ergani’de yeni birimimizi, yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi ile açıyor olacağız. Böylelikle çocuklarımız, bu atölye kapsamında eğitimlerine devam edecekler."

Çeşitli rotalarda pedal çevirerek TEGV için topladıkları bağışlarla daha önce İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı ve Batman Öğrenim Biriminde de Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurulmasına destek olan Umuda Pedal Ekibi adına konuşan doktor Erkan Koyuncu ise, "Gönüllülüğün aslında ne demek olduğunu, yetişecek nesillere neler verebileceğimizi gösterebilen nadir oluşumlardan birindeyiz. Savur Öğrenim Birimi, geçen yıl ilk ziyaretimizde bizi çok heyecanlandırmıştı ve şu an yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu açabildiğimiz üçüncü laboratuvar. Dördüncüsünü de kasım ayında İzmir’deki Eşrefpaşa Öğrenim Birimini de açıyoruz. Tek yaptığımız aslında 800 kilometre bisiklet sürmekti, tüm bunları sizin güzel kalpleriniz ve gönüllü çalışmalarınız sayesinde başardık, bizler sadece araç oluyoruz. Bizler bunu yaparak, çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyor, yani sonuçların en güzeline ulaşıyoruz. Bu eğitimin devamlılığını sağlayanlar ise sizlersiniz. Böyle önemli bir oluşumun parçası olmamıza izin verdiği için TEGV ailesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı için kurdele kesimi gerçekleşti. Törende katılımcılar çocukların Tasarım ve Beceri Atölyesi etkinliğini deneyimledi.

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor. ’Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir’ sloganıyla çocukları problem çözme, hayal gücü, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle atölye, çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak.