TEGV Şanlıurfa'da tasarım ve bilgi atölyesi açtı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Şanlıurfa'da dezavantajlı öğrenciler için tasarım ve beceri atölyesi açtı.

Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan TEGV Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda, aileleriyle beraber tarım işçisi olarak çalışan çocukların eğitimi için hazırlanan Okula Dönüş Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, programda yaptığı konuşmada, zamanında okula başlayamayan çocukların okula gittiklerinde ise ağır bir yükle karşılaştıklarını söyledi.

Özinci, Okula Dönüş Projesi ile dezavantajlı öğrencilere 72 saatlik temel okuma-yazma, matematik ve yaşam becerileri eğitimleri verileceğini aktardı.

Şanlurfa'daki eğitim parkında açacakları tasarım ve beceri atölyesinin de çocukların teknoloji öğrenmesi için önemli olduğunu vurgulayan Özinci, şöyle devam etti:

"TÜİK verilerine göre dış ticarette Türkiye son 5 yıl içerisinde yüksek teknoloji ürünleri ticaretinde ithalat ve ihracat farkı olarak 107 milyar dolar harcamış. Yani yüksek teknoloji ürünleri için dışarıya bizden 5 yılda 107 milyar dolar fazladan para gitmiş. Bu rakam çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı sadece yüzde 3. Burada bizim attığımız her adım, yaptığımız her gelişme bu yüzde 3'ün artmasına öbür taraftan da ithalata verdiğimiz 107 milyar doların azalmasını sağlayacaktır."