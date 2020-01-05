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  4. ‘Tehdide Neden Olan Karar Alıcılara Karşılık Vereceğiz’

‘Tehdide Neden Olan Karar Alıcılara Karşılık Vereceğiz’

05.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin hedef alınmasını savundu ve “İslam Cumhuriyeti’nden kaynaklanan tehdide neden olan karar alıcılara karşılık vereceğiz” dedi

‘Tehdide Neden Olan Karar Alıcılara Karşılık Vereceğiz’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin hedef alınmasını savundu ve “İslam Cumhuriyeti’nden kaynaklanan tehdide neden olan karar alıcılara karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Başkan Trump’ın İran’dan gelecek bir misillemeye ülkenin kültür mirasına saldırarak yanıt vereceğini söylediği şeklindeki iddiayı reddetti.

Pompeo Fox News’e yaptığı açıklamada ‘‘Başkan Trump, kültürel sahaları vuracağını söylemedi. Söylediğini okuyun’’ ifadelerini kullandı.

Trump Cumartesi günü ABD’nin İran’ın misilleme yapması halinde52 İran sahasının hedef alınıcağını bunların bazılarının önemli kültürel alanlar olduğunu belirten bir sosyal medya mesajı yayınlamıştı.

Pompeo, Süleymani’nin öldürülmesine neden olan istihbarat kararını da savundu. Demokrat Kongre üyeleriyse saldırıyı gerekli kılacak gerçek bir saldırı tehdidi olup olmadığını sorguluyor.

Cuma günü düzenlenen saldırının zayıf istihbarata dayanarak düzenlendiği iddiası karşısında Pompeo, ABD istihbaratına hakim üst düzey liderler arasında bu konuda bir şüphe olmadığını söyledi.

Pompeo, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada da istihbarat değerlendirmelerinin Süleymani’nin terör kampanyasını sürdürmesinin geçen hafta atılan saldırı adımından çok daha tehlikeli olacağını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

İranlı önde gelen komutan Süleymani’nin konvoyu, Cuma günü Bağdat havaalanı yakınında ABD hava saldırısının hedefi olmuş, Süleyman öldürülmüştü. ABD’nin bu hamlesi Washington ve Tahran arasında gerilimi tırmandırdığı gibi Orta Doğu’daki çatışmaların artabileceği kaygısına neden olmuştu.

Pompeo, ABD’nin gelecekte yapacağı saldırıların da hukuka uygun olacağını savundu.

Pompeo, Süleymani’nin uzun vadeli ve sürekli tehdit oluşturduğunu, İranlı generalin uzun yıllardır Amerikalılar’ın öldürülmesine liderlik ettiğini söyledi.

Pompeo, CNN’e yaptığı açıklamada ‘‘O kötü bir adamdı. Onu savaş alanında vurduk. Amerikalılar’ı öldürmek için başka planlar yaptığını belirledik’’ dedi.

Pompeo, ‘‘İran rejimine ‘yeter’ dedik. Vekil kuvvetler kullanarak bu durumdan sıyrılamazsınız ve ülkenizin güvenli olduğuna inanamazsınız’’ ifadelerini kullandı. Pompeo, “İslam Cumhuriyeti’nden kaynaklanan tehdide neden olan karar alıcılara karşılık vereceğiz” dedi.

Savunma Bakanlığı Pentagon Cuma günü Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonlarını saldırıyla ilgili bilgilendirmişti. Kongre’deki liderlerle alınan istihbaratın paylaşıldığını söyleyen Pompeo, bu hafta yeniden kendilerine bilgi verileceğini kaydetti.

Cumartesi günü Beyaz Saray ABD Kongresi’ne kanuni yükümlülüğünü yerine getirerek Cuma günkü saldırıyla ilgili resmi bilgilendirme mesajı gönderdi. Ancak Demokratlar Trump’ın Kongre üyelerini bilgilendirmekte geç kaldığını ve Kongre’den onay almadığını söylüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brian da operasyonun yasal olduğunu savundu ve Adalet bakanlığı avukatlarının planın altına imzalarını attığını söyledi.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler genellikle Trump’ın kararlarını destekliyor. Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell da Trump’ın kararına destek vererek yaşayan hiçbir insanın Amerikalılar’ın ölümünde Süleymani kadar sorumluluğu olmadığını söyledi.

Ancak Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, saldırının Kongre’ye danışılmaksızın ya da onayı alınmaksızın yapılmış olmasından şikayet etti.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Pelosi, saldırının provokatif, gerilimi arttırıcı ve orantısız olduğunu söyledi. Pelosi Kongre üyelerine yapılan gizli bilgilendirmenin de İran’la düşmanlığın arttırılmasında zamanlama, tutum ve gerekçe bakımından ciddi şekilde sorgulandığını kaydetti.

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