‘Tehdide Neden Olan Karar Alıcılara Karşılık Vereceğiz’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin hedef alınmasını savundu ve “İslam Cumhuriyeti’nden kaynaklanan tehdide neden olan karar alıcılara karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı. Pompeo, ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Başkan Trump’ın İran’dan gelecek bir misillemeye ülkenin kültür mirasına saldırarak yanıt vereceğini söylediği şeklindeki iddiayı reddetti. Pompeo Fox News’e yaptığı açıklamada ‘‘Başkan Trump, kültürel sahaları vuracağını söylemedi. Söylediğini okuyun’’ ifadelerini kullandı. Trump Cumartesi günü ABD’nin İran’ın misilleme yapması halinde52 İran sahasının hedef alınıcağını bunların bazılarının önemli kültürel alanlar olduğunu belirten bir sosyal medya mesajı yayınlamıştı. Pompeo, Süleymani’nin öldürülmesine neden olan istihbarat kararını da savundu. Demokrat Kongre üyeleriyse saldırıyı gerekli kılacak gerçek bir saldırı tehdidi olup olmadığını sorguluyor. Cuma günü düzenlenen saldırının zayıf istihbarata dayanarak düzenlendiği iddiası karşısında Pompeo, ABD istihbaratına hakim üst düzey liderler arasında bu konuda bir şüphe olmadığını söyledi.

Pompeo, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada da istihbarat değerlendirmelerinin Süleymani’nin terör kampanyasını sürdürmesinin geçen hafta atılan saldırı adımından çok daha tehlikeli olacağını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. İranlı önde gelen komutan Süleymani’nin konvoyu, Cuma günü Bağdat havaalanı yakınında ABD hava saldırısının hedefi olmuş, Süleyman öldürülmüştü. ABD’nin bu hamlesi Washington ve Tahran arasında gerilimi tırmandırdığı gibi Orta Doğu’daki çatışmaların artabileceği kaygısına neden olmuştu. Pompeo, ABD’nin gelecekte yapacağı saldırıların da hukuka uygun olacağını savundu. Pompeo, Süleymani’nin uzun vadeli ve sürekli tehdit oluşturduğunu, İranlı generalin uzun yıllardır Amerikalılar’ın öldürülmesine liderlik ettiğini söyledi. Pompeo, CNN’e yaptığı açıklamada ‘‘O kötü bir adamdı. Onu savaş alanında vurduk. Amerikalılar’ı öldürmek için başka planlar yaptığını belirledik’’ dedi. Pompeo, ‘‘İran rejimine ‘yeter’ dedik. Vekil kuvvetler kullanarak bu durumdan sıyrılamazsınız ve ülkenizin güvenli olduğuna inanamazsınız’’ ifadelerini kullandı. Pompeo, “İslam Cumhuriyeti’nden kaynaklanan tehdide neden olan karar alıcılara karşılık vereceğiz” dedi.