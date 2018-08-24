Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itiraflarının ardından başlayan 'görevden azil' tartışmalarına Trump'ın mevcut avukatı Rudy Giuliani de katıldı.

Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesine ilişkin gelen bir soruya, "Azledilmenin tamamen korkunç olacağını düşünüyorum. Bunun için bir neden yok. Başkan Ruslarla gizli anlaşma yapmadı. Yargıyı engellemedi. Cohen'in söylediği her şeyin aksi ıspatlandı. Onu sadece siyasi nedenlerle azledebilirsiniz ve buna karşı Amerikan halkı ayaklanır" ifadelerini kullandı.

Giulani ayrıca, Trump'ın tertemiz olduğunu ve eski avukatı Michael Cohen'in büyük bir yalancı olduğunu söyledi.

Dün de Donald Trump, azledilme tartışmalarıyla ilgili olarak konuşmuş ve kendisinin azledilmesi durumunda piyasaların çökeceğini belirtmişti.

TRUMP: SOSYAL MEDYA DEVLERİ MİLYONLARI SUSTURUYOR

ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir çıkış da bugün geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Donald Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insanı susturduğunu söyledi.

Trump, "İnsanlar neyin gerçek neyin gerçek olmadığına sansür olmaksızın kendileri karar vermeli" ifadelerini kullandı.