Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itiraflarının ardından başlayan 'görevden azil' tartışmalarına Trump'ın mevcut avukatı Rudy Giuliani de katıldı.
Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesine ilişkin gelen bir soruya, "Azledilmenin tamamen korkunç olacağını düşünüyorum. Bunun için bir neden yok. Başkan Ruslarla gizli anlaşma yapmadı. Yargıyı engellemedi. Cohen'in söylediği her şeyin aksi ıspatlandı. Onu sadece siyasi nedenlerle azledebilirsiniz ve buna karşı Amerikan halkı ayaklanır" ifadelerini kullandı.
Giulani ayrıca, Trump'ın tertemiz olduğunu ve eski avukatı Michael Cohen'in büyük bir yalancı olduğunu söyledi.
Dün de Donald Trump, azledilme tartışmalarıyla ilgili olarak konuşmuş ve kendisinin azledilmesi durumunda piyasaların çökeceğini belirtmişti.
ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir çıkış da bugün geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Donald Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insanı susturduğunu söyledi.
Trump, "İnsanlar neyin gerçek neyin gerçek olmadığına sansür olmaksızın kendileri karar vermeli" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, geçtiğimiz günlerde İran ve Rusya bağlantılı sahte ve manipüle edici hesapları sildiğini açıklamıştı.
Facebook ve Twitter, İran ve Rusya ile bağlantılı birçok kısmını sahte olmaları ve manipüle edici davranışlarda bulunmaları nedeniyle askıya aldığını, birçoğunu ise sildiğini bildirmişti.
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 650'den fazla hesap ve grubun insanları yanılttıklarının tespit edildiğini bildirirken, Twitter askıya alınan 284 hesabın İran'la diren bağlantısının olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde acı bilanço!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum