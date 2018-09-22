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Tehdit alan iş adamı aracında yaralı bulundu, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan Ömer Atçı (48), ağaca çarpıp duran otomobilinde ağır yaralı bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan Ömer Atçı (48), ağaca çarpıp duran otomobilinde ağır yaralı bulundu. Sağ göğüs altında delici alet yarası bulunan ve tehdit aldığına dair 13 kaydı bulunan Atçı, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir ağaca çarpıp duran 07 MHV 17 plakalı otomobili gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Atçı'nın sağ göğsünün altında delici alet yarası tespit edildi. ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Ömer Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Ömer Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydı bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, otomobilin sokakta seyrederken araçtan birinin inip kaçtığını, otomobilin ise hızını düşürmeden zeytinlik alana girip ağaca çarptığını söyledi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme aldı. Atçı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi

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