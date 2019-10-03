Tehdit edilen kadın kendini balkondan attı

Samsun’da tehdit edildiği gerekçesiyle polise ve savcılığa şikayete giden bir kadın aynı günün gecesi kendisini balkondan atarak intihar etti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diren S.(34) adlı kadın, eskort sitesi yöneten bir kişinin kendisini çeşitli telefon numaralarından arayarak tehdit ettiğini belirterek, dün Samsun Cumhuriyet Savcılığına ve polise şikayette bulundu. Diren S. girdiği bunalıma sonucu kendisini aynı günün gecesi kaldığı evin birinci katındaki balkondan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

