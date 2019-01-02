Eğer doğruysa yer yerinden oynayacak!

Russia Today'in haberine göre The Dark Overlord isimli bir hacker grubu, bir hukuk firmasının bilgisayar sistemlerine girerek 11 Eylül saldırısına ilişkin belgeleri ele geçirdi ve kendilerine ödeme yapılmadığı takdirde bu bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

Birçok sigorta ve hukuk firmasını hedef alan hackerlar, tam olarak hangi belgelerin çalındığını ve içeriğini açıklamamakla birlikte, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18.000 gizli belgemiz ile 9 Eylül komplosu hakkında birçok cevap vereceğiz" dedi.

İddiaya göre söz konusu belgeler, Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Adalet Bakanlığı ve diğer hükümet kurumlarının belgelerinden oluşuyor.

