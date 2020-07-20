HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tehdit mektubu alan Sol Parti milletvekilinden Başsavcılığa çağrı

Tehdit mektubu alan Sol Parti milletvekilinden Başsavcılığa çağrı

20.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

"NSU 2.

Tehdit mektubu alan Sol Parti milletvekilinden Başsavcılığa çağrı

0" imzalı tehdit mektubu alan Sol Partili milletvekili Martina Renner Federal Başsavcılığın bu soruşturmayı üstlenmesi çağrısında bulundu.Almanya'da "NSU 2.0" imzalıtehdit mektubu alanların sayısının artması, iç politikada tartışmaları hararetlendirdi.

Sol Partili milletvekili Martina Renner Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada "Ulusal çapta bir soruşturma yapılmasından kaçınmak mümkün değil. Bunu ancak Federal Başsavcılık üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Renner'in de aralarında olduğu Sol Partili kadın milletvekilleri, Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, Türk kökenli kabare sanatçısı İdil Baydar ve son olarak gazeteci Deniz Yücel gibi pek çok isme "NSU 2.0" imzalı tehdit mesajları ulaştığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı tehdit mesajları alan kişilerle ilgili bilgilerin, öncesinde Hessen polisinin bilgisayarından sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Renner "Benim edindiğim izlenim, Hessen ve Berlin emniyet teşkilatları ile Federal Emniyet Teşkilatı arasında iletişim, bilgi paylaşımı ve soruşturma stratejisi konusunda bir koordinasyonun olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Martina Renner Federal Başsavcılık makamının soruşturmayı yapacak en doğru adres olduğunu belirterek faillerin "devlet kurumları içinden devlete" saldırdıklarını kaydetti.

Söz konusu tehdit mesajlarının gönderildiği bazı kişilerin kişisel bilgilerine Hessen eyaletindeki karakolların bilgisayarlarından ulaşıldığının ortaya çıkması üzerine geçen hafta Hessen Eyalet Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrılmıştı.

AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Yeniden faaliyete geçti!Yeniden faaliyete geçti!
Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Yarışmacıyı öğrenince terlikle stüdyoya girdi

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Babası hastaneye yatırıldı! Tatil pozlarıyla gündem oldu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

Kayınpeder dehşeti! Damadını topuklarından vurdu

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Diğer Haberler
Metal yiyen bakteri keşfedildi

Metal yiyen bakteri keşfedildi

Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor

Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor

O ülkelerde ölüm oranı 6 kat daha düşük

O ülkelerde ölüm oranı 6 kat daha düşük

Müşterilerinin maske takmasını engelleyen restoran

Bu restoranda maske takmak engelleniyor!

İtalya’nın Stromboli Yanardağı patladı

Yeniden faaliyete geçti!

Hindistan’daki hayvan pazarlarından korkunç görüntüler

Hayvan pazarlarından kan donduran görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.