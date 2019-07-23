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Tehdit mektupları ile ilgili soruşturma genişletildi

23.07.2019 20:46 | Son Güncelleme

Almanya'da emniyet güçleri, üç camiye gönderilen tehdit mektupları ile Sol Parti'nin merkezine yapılan bomba ihbarı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Tehdit mektupları ile ilgili soruşturma genişletildi

Alman polisi Duisburg, Mannheim ve Mainz kentlerindeki üç camiye Pazartesi gönderilen tehdit mektupları ile aynı gün Sol Parti'nin genel merkezine yapılan bomba ihbarı arasında bağlantı olabileceği üzerinde duruyor. Fransız haber ajansı AFP, Pazartesi sabahı camilere gönderilen tehdit içerikli mektupların altında aşırı sağcı "Combat 18" adlı bir grubun imzasının bulunduğunu duyurmuştu. Mektupta Pazartesi günü öğleden sonra camilerde patlama meydana geleceği iddia edilmiş, ancak yapılan polis aramalarında camilerde patlayıcı bir maddeye rastlanmamıştı.

Berlin'in Mitte semtinde bulunan Sol Parti'nin genel merkezi de dün gelen bomba ihbarı üzerine geçici olarak boşaltılmıştı. Parti binasında yapılan aramada da patlayıcı bir maddeye rastlanmadı. Sol Parti'ye gelen bomba ihbarının kaynağı bilinmiyor, ancak polisin camilerle ilgili soruşturmayı genişlettiği ve tehdit mektupları ile bomba ihbarı arasında bağlantı olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Aşırı sağcı "Combat 18" adlı grup, Almanya'da 2000 yılından bu yana yasaklı olan "Blood & Honour" (Kan ve Onur) adlı örgütün silahlı uzantısı olarak kabul ediliyor. Grubun adında yer alan 1 ve 8 rakamları da Adolf Hitler'in ismindeki A ve H harflerinin Almanca alfabedeki sıralamasını temsil ediyor.

Müslümanlardan daha fazla koruma talebi

Almanya'da camilere gönderilen bomba tehditleri ile ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi de bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında "Kabul edilemez bu durumu en sert şekilde kınıyor ve cami dernekleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" diyen Konsey, Müslümanların "derin endişe" içinde olduğuna dikkat çekti. "Devletin korku ve şiddetten uzak herkesin kendi dinini yaşayabilmesini güvence altına alması gerektiğini" vurgulayan Konsey, "siyasetin ve güvenlik makamlarının Müslümanların daha fazla korunması yönündeki çağrıları dikkate almadığını, Müslümanların kaygısız bir şekilde camiye gidememesinin kabul edilemez olduğunu" da belirtti.

Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) de Almanya çapındaki tüm camileri uyanık olmaları ve önleyici güvenlik tedbirleri almaları çağrısında bulundu. DİTİB Başkanı Kazım Türkmen, "Bunlar kuşkusuz bizi tehditlerden korumayacak, ama gerginliğin tırmanmasını önleyecek" şeklinde konuştu. Türkmen, yetkili makamlardan bomba tehditlerinin sorumluları ve bu kişilerin bağlantılarının hızlı bir şekilde soruşturulmasını ve Müslümanlara ait ibadet yerlerinin de korunmasını talep etti.

KNA,AFP/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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