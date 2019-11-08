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Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişiyi tehdit eden 2 şüpheli yakalandı.

Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişiyi tehdit eden 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 av tüfeği mermisi ve 65 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Hallı köyünde meydana gelen tehdit olayı sonrası olaya karışan taraflardan Z.M (41) ve D.M (67) isimli şahısların, olayda otomatik tüfek ve tabanca kullanarak karşı tarafı tehdit etmeleri bilgisi alınması üzerine yapılan çalışma sonrası jandarma ekipleri şahısların ikamet ettikleri adrese giderek evlerinde arama yaptı. Arama neticesinde ruhsatsız 5 adet av tüfeği,1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet av tüfeği mermisi 65 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 şahıs hakkında işlem yaparak idari yaptırım uyguladı.

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