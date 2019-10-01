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Tehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kurdukları 'muhabbet evinde' kadınlarla ilişkiye giren erkeklerin görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2'si kadın 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi.

Tehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kurdukları 'muhabbet evinde' kadınlarla ilişkiye giren erkeklerin görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2'si kadın 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi.
Kayseri'de yaşayan iş insanı N.T., Yahyalı ilçesinde geçen Nisan ayında, Burcu Ç., Aycan A., Murat Y. ve Muhlis S.'nin kurdukları 'muhabbet evinde' ilişki sırasında fotoğrafını çektiklerini, bin 300 TL parasını aldıklarını ve senet imzalattırdıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Burcu Ç., Aycan A., Murat Y. ve Muhlis S.'yi gözaltına aldı. Şüpheli 4 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
'O PARAYA İHTİYACIMIZ YOK'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Aycan A. "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şikâyetçi, bizden önce şikâyetçi olmadığını, hiçbir şekilde para, kimlik gibi şeyler almadığımızı söyledi. Sonra avukatı aracılığı ile şikâyetçi olmuş. Hiçbirimiz o mağdurdan hiçbir şey almadık, kendisini de tanımıyorum. Evime mobilya tamiri için geldi, biz de öyle gördük. Ben devlet hastanesinde çalışıyorum, o paraya da ihtiyacım yok. 6 aydır suçsuz yere içerideyim" dedi.
Sanık Burcu Ç. ise, "Biz devlet hastanesinde memuruz. Ne kimliğine ne de parasına ihtiyacımız yok. Burada bulunmaktan dolayı çok pişmanım. Biz hiçbir suç işlemedik" diye konuştu. Diğer tutuklu iki sanık da, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.
HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti tarafınan, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklara 'yağma' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan ise 3'er yıl olmak üzere, 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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