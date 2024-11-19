Tehdit ve büyü iddiasıyla şikayetçi oldu! "Eşimin eski karısı çiçeklerime bile büyü yaptı" dedi ve savcılığın yolunu tuttu

Vicdan Güneş, Almanya'da bir adamla tanıştı ve onunla dini nikahlı birliktelik yaşadı. 10 yılda 2 çocukları dünyaya geldi. İddiasına göre kocasının eski karısı peşlerini bırakmadı.

"ÇİÇEKLERİME BİLE BÜYÜ YAPILDI"

Show TV'nin haberine göre; Vicdan Güneş, dini nikahlı eşinin eski karısının kendisini ölümle tehdit ettiğini büyü yaparak yuvasını yıktığını iddia etti.

Güneş, "Kocamın eski karısı bizi ayırmaya çalışıyordu. Kocama aşırı büyü yaptı" dedi.

Eşiyle mutlu olduklarını söyleyen Güneş, "Adam birdenbire bana tuhaf davranıp, kötü bakmaya başladı. Meğerse eski karısı bana takıntılıymış." dedi. Güneş, üstüne başına, evine arabasına hatta çiçeklerine bile büyü yapıldığını da savundu.

ALMANYA'DA YAŞANAN OLAY HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Evliliği çatırdadı, çok geçmeden şiddet başladı. Eşi Almanya'da Vicdan Güneş'e vurmaya kalktı. Güneş "Kadın sığınma evine girdim. Cinnet geçirtip beni öldürtmek için uğraştı. Whats'App yazışmalarında gördüm. Adam cinnet geçirirse kendisini ve çocuklarını öldürür miras bize kalır diye kızına bir şey yollamış." diyerek yaşananları anlattı.

ESKİ KARISI ADIM ADIM PEŞİNDEYDİ!

Güneş'in iddiasına göre eşinin eski karısı da adım adım peşindeydi. Güneş, "Benim telefonumda da program var bir şekilde beni takip ediyor. Büyü gönderdiği için adresimi de buluyorlar" iddiasında bulundu.

SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU!

Dini nikahlı eşinden ayrılan Güneş "Hala takip ediliyorum, tehdit mesajları alıyorum. Savcılığa gittim, şikayetçi oldum çünkü beni biriktirdiği parayı alacak gibi görüyor" ifadelerini kullandı.