HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tehdit ve büyü iddiasıyla şikayetçi oldu! "Eşimin eski karısı çiçeklerime bile büyü yaptı" dedi ve savcılığın yolunu tuttu

Tehdit ve büyü iddiasıyla şikayetçi oldu! "Eşimin eski karısı çiçeklerime bile büyü yaptı" dedi ve savcılığın yolunu tuttu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dini nikahla yaşadığı eşinden iki tane çocuğu olan Vicdan Güneş'in başına hayrete düşüren bir olay geldi. Mutlu evliliği süren Güneş'in eşinin eski karısının tehditleri yüzünden hayatı kabusa döndü! İddiasına göre o tehditlere gizemli işler de eklendi. "Eşimin eski karısı çiçeklerime bile büyü yaptı" diyen kadın savcılığın yolunu tuttu. İşte detaylar...

Tehdit ve büyü iddiasıyla şikayetçi oldu! "Eşimin eski karısı çiçeklerime bile büyü yaptı" dedi ve savcılığın yolunu tuttu

Vicdan Güneş, Almanya'da bir adamla tanıştı ve onunla dini nikahlı birliktelik yaşadı. 10 yılda 2 çocukları dünyaya geldi. İddiasına göre kocasının eski karısı peşlerini bırakmadı.

"ÇİÇEKLERİME BİLE BÜYÜ YAPILDI"

Show TV'nin haberine göre; Vicdan Güneş, dini nikahlı eşinin eski karısının kendisini ölümle tehdit ettiğini büyü yaparak yuvasını yıktığını iddia etti.

Güneş, "Kocamın eski karısı bizi ayırmaya çalışıyordu. Kocama aşırı büyü yaptı" dedi.

Eşiyle mutlu olduklarını söyleyen Güneş, "Adam birdenbire bana tuhaf davranıp, kötü bakmaya başladı. Meğerse eski karısı bana takıntılıymış." dedi. Güneş, üstüne başına, evine arabasına hatta çiçeklerine bile büyü yapıldığını da savundu.

Screenshot_13

ALMANYA'DA YAŞANAN OLAY HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Evliliği çatırdadı, çok geçmeden şiddet başladı. Eşi Almanya'da Vicdan Güneş'e vurmaya kalktı. Güneş "Kadın sığınma evine girdim. Cinnet geçirtip beni öldürtmek için uğraştı. Whats'App yazışmalarında gördüm. Adam cinnet geçirirse kendisini ve çocuklarını öldürür miras bize kalır diye kızına bir şey yollamış." diyerek yaşananları anlattı.

ESKİ KARISI ADIM ADIM PEŞİNDEYDİ!

Güneş'in iddiasına göre eşinin eski karısı da adım adım peşindeydi. Güneş, "Benim telefonumda da program var bir şekilde beni takip ediyor. Büyü gönderdiği için adresimi de buluyorlar" iddiasında bulundu.

Screenshot_10

SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU!

Dini nikahlı eşinden ayrılan Güneş "Hala takip ediliyorum, tehdit mesajları alıyorum. Savcılığa gittim, şikayetçi oldum çünkü beni biriktirdiği parayı alacak gibi görüyor" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
boşanma evlilik büyü
En Çok Okunan Haberler
Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! "Türkiye bu rolü üstlenmeye hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! "Türkiye bu rolü üstlenmeye hazır"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.