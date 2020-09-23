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Tehdit ve şantajla para koparmaya çalışıyordu, kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir restoranda çalışan ve ilişkiye girdiği erkekleri kayıt altına alarak sonrasında tehdit ve şantajla para koparmaya çalışan kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir restoranda çalışan M.A.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir restoranda çalışan ve ilişkiye girdiği erkekleri kayıt altına alarak sonrasında tehdit ve şantajla para koparmaya çalışan kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir restoranda çalışan M.A. isimli kadının ağına düşen R.K. isimli vatandaş tehdit ve şantajlardan bunalınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. R.K. isimli vatandaş restoranda alkol aldıktan sonra M.A. ile ilişkiye girdiklerini ancak kayıt altına alındığından haberi olmadığını söyledi. R.K. sonrasında ise M.A. tarafından bu kayıtların kendisine gönderilerek ‘Şu zamana kadar yaklaşık 40 bin TL parayı belirttiğim adrese getirmez isen kayıtlar yerel basın manşetlerinde yer alacak’ diyerek tehdit edildiğini belirtti. R.K.’nın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri film sahnelerini aratmayan bir plan yaparak harekete geçti. Mağdur R.K., M.A.’ya parayı hazırladığını ve istediği yere gelebileceğini söyledi. Ardından gazeteye sarılarak para süsü verilmiş kağıt destelerden oluşan paket ile birlikte polis ekiplerinin takibinde buluşma noktasına gitti. Buluşma gerçekleştiği anda polis ekipleri şüpheli M.A. isimli kadını kıskıvrak yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.A. burada ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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