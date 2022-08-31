Tehdit ve taciz yüzünden sosyal medyada yardım çağrısı yapmıştı! Dehşet saçan eski sevgili için tekrar harekete geçildi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sesini duyuran Melek Bezaroğlu, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek Mustafa K.’nın tutuklanmasını istemişti. Melek Bezaroğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada eski sevgilisi Mustafa K. farklı numaralardan mesaj atarak kızı ile kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve kendisini takip ettiğine ilişkin mesajlar gönderdiğini söylemişti.

CEZAEVİNE GİRMİŞ, ÇIKINCA TEHDİDE DEVAM ETMİŞ

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Mustafa K. isimli şahsın temmuz ayı içerisinde bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra Melek Bezaroğlu isimli şahsa benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 25 Ağustos tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 26 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

BUGÜN YENİDEN YAKALANDI

Melek Bezaroğlu’nun şikayeti doğrultusunda konu ile ilgili şahıs hakkında yürütülen tahkikat çerçevesinde, 29 Ağustos tarihinde adli makamlarca yeni bir yakalama kararı çıkartıldı. Mustafa. K. isimli şahıs bugün tekrar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

