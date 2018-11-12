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Tehditle borcunu isteyen kadına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kayseri'de borcunu ödemesi için komşusunu bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de borcunu ödemesi için komşusunu bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Z.Y, müşteki H.Ö. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Z.Y, savunmasında müştekinin 6-7 yıllık komşusu olduğunu söyledi.

Paraya ihtiyacı olan komşusuna bankadan kredi çekmesin diye 11 bin dolar borç verdiğini belirten Z.Y, şunları dile getirdi:

"Olay günü evine gidip kapısını çaldım, evine davet etti. Alacağımı istedim. Bana bir bir ödeyeceğini söyledi. Tartıştık, çekmeceden bıçağı alıp, 'Buradan ya senin ölün, ya benim ölüm çıkar.' dedim ama bıçağı ona sallamadım. Bağrışma sonrası komşular gelip bizi ayırdı.

Olaydan sonra alacağımı bin 70 dolar eksik ödedi."

Mağdur H.Ö. ise sanıktan 40 bin lira borç aldığını söyledi.

Olay günü, iftar vakti ocağında yemek olduğunu, evine gelen sanığı içeri çağırdığını belirten H.Ö, "Parasını istedi, tartıştık, 'Seni öldüreceğim.' diye bıçak çekti. Komşular bıçağı aldı. Uğraşmak istemiyorum, şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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