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Tehditle iş yerini devralmak isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Suriyeli bir kişinin işlettiği oto yıkama dükkanını, kendilerine devretmeleri için çalışanları silahla tehdit ettikleri öne sürülen 6 şüpheli polisin çalışmasıyla suçüstü yakalandı - Şüpheliler, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Suriyeli bir kişinin işlettiği oto yıkama dükkanını kendilerine devretmeleri için çalışanları silahla tehdit ettikleri iddiasıyla suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Orhangazi Mahallesi 1156. Sokak'taki oto yıkama dükkanına, bitişiğindeki börekçiyi işleten M.U. ve yanındaki 2 kişi geldi. İş yeri sahibini soran M.U, patronun dükkanda olmadığını öğrenmesi üzerine çalışanların kafasına silah dayayarak iş yerini kendilerine devretmelerini istedi. Çalışanlara bir hafta süre veren şüpheliler, dükkanı kendilerine devretmezlerse çalışanları öldürmekle ve iş yerine el bombası atmakla tehdit etti.

Oto yıkama dükkanı sahibi Suriyeli Manar Caanan, tercümanıyla iş yerini devretmeyeceğini M.U'ya bildirdi.

Suriyeli Caanan'ın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheliler 22 Şubat'ta tekrar iş yerine geleceklerini söyleyince, sivil polis ekipleri iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli M.U. ve yanındaki 5 kişi iş yerine gelerek çalışanlarla tartışmaya başladı. M.U. elini beline atıp silahını çıkarmaya yeltendiğinde, polis şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüpheli M.U'nun yapılan üst aramasında tabanca ele geçirildi. Börekçide yapılan aramada da makineli silah görünümünde pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.U'nun emniyette cinsel saldırı, nitelikli yağma ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.U, E.B, L.A, M.S, İ.S. ve Ö.O. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü gasp Gasp Büro Amirliği tehdit

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