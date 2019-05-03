"Tehditler ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız"

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, "Tehditler ne kadar çeşitli, ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız. Gerektiğinde milletimiz ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı seve seve feda edeceğiz." dedi.

Kars'ta, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 241 asker için Hafız Hakkı Paşa Kışlası'nda yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrası temel eğitimlerini bitiren askerler yemin etti.

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nuhut, törende yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanından gelerek birliğe katılan Mehmetçiklerin ant içme törenini icra ettiklerini söyledi.

Anne ve babaların canlarından kıymetli evlatlarını kendilerine emanet ettiklerini ifade eden Nuhut, "Bu yüzden kışlaya adım attıktan itibaren onlar bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Ümit ediyorum ki askerlik görevlerini tamamladıkları bugünden itibaren onları daha güçlü, daha sabırlı, daha dirayetli, olgunlaşmış, vatan sevgisi daha bir perçinleşmiş ve hayata daha bir hazır bulacaksınız." diye konuştu.