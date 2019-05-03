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"Tehditler ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut: "Tehditler ne kadar çeşitli, ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız. Gerektiğinde milletimiz ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı seve seve feda edeceğiz"

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, "Tehditler ne kadar çeşitli, ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız. Gerektiğinde milletimiz ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı seve seve feda edeceğiz." dedi.

Kars'ta, bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini tamamlayan 241 asker için Hafız Hakkı Paşa Kışlası'nda yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması sonrası temel eğitimlerini bitiren askerler yemin etti.

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nuhut, törende yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanından gelerek birliğe katılan Mehmetçiklerin ant içme törenini icra ettiklerini söyledi.

Anne ve babaların canlarından kıymetli evlatlarını kendilerine emanet ettiklerini ifade eden Nuhut, "Bu yüzden kışlaya adım attıktan itibaren onlar bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Ümit ediyorum ki askerlik görevlerini tamamladıkları bugünden itibaren onları daha güçlü, daha sabırlı, daha dirayetli, olgunlaşmış, vatan sevgisi daha bir perçinleşmiş ve hayata daha bir hazır bulacaksınız." diye konuştu.

Özgür Nuhut, vatan toprakları üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmasının, bu uğurda gerekirse canını seve seve verebilecek evlatların bulunmasına bağlı olduğunu anlatarak, "Bu yeminle sizler her zaman ve her yerde milletimize ve cumhuriyetimize hizmet edeceğinize, askerliğin namusu Türk sancağını canınızdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve şehit olacağınıza söz verdiniz." şeklinde konuştu.

Gazileri minnetle yad eden ve şehitleri rahmetle anan Tuğgeneral Nuhut, "Tehditler ne kadar çeşitli, ne kadar büyük olursa olsun daima dimdik ayakta olacağız. Gerektiğinde milletimiz ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı seve seve feda edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından birliğine ilk teslim olan Çağatay Nacargil yaş kütüğüne plaket çaktı. Tuğgeneral Nuhut da Nacargil'e hizmet belgesi ve hediye takdim etti.

Eğitimlerini tamamlayan askerler, Harbiye Marşı'nı okuduktan sonra tören geçişi gerçekleştirdi.

Yemin eden askerler terhis olduktan sonra aileleriyle hasret giderdi.

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