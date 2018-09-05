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Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 01:19 | Son Güncelleme

Ölüm tehditlerinden korktuğu için Loris Karius’u terk eden Ianthe Rose’un Marsilya forması giyen Gregory Sertic ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Güzel model aşk dolu pozlarını hiç çekinmeden paylaşmaya başladı.

Sevgilisi ölüm tehditleri alıyor diye ünlü kaleciyi terk etmişti

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Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ölüm tehditlerinden korktuğu için Loris Karius’u terk eden Ianthe Rose’un Marsilya forması giyen Gregory Sertic ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
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Tehditlerden önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, "Karius'a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum" demişti.
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Loris Karius'u terk eden Ianthe Rose'un Marsilya orması giyen Gregory Sertic ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Güzel model aşk dolu pozlarını hiç çekinmeden paylaşmaya başladı.
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Ianthe Rose, daha önce İngiliz efsane George Best'in oğlu Calum ile bir birliktelik yaşamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Ianthe Rose Loris Karius Gregory Sertic

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