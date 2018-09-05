Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte

Güzel model aşk dolu pozlarını hiç çekinmeden paylaşmaya başladı.

Sevgilisi ölüm tehditleri alıyor diye ünlü kaleciyi terk etmişti

1 / 17 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ölüm tehditlerinden korktuğu için Loris Karius’u terk eden Ianthe Rose’un Marsilya forması giyen Gregory Sertic ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

2 / 17 Tehditlerden önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, "Karius'a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum" demişti.

3 / 17 Loris Karius'u terk eden Ianthe Rose'un Marsilya orması giyen Gregory Sertic ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Güzel model aşk dolu pozlarını hiç çekinmeden paylaşmaya başladı.

4 / 17 Ianthe Rose, daha önce İngiliz efsane George Best'in oğlu Calum ile bir birliktelik yaşamıştı.

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