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"Tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Dışarıdan gelen tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar neyse onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Dışarıdan gelen tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar neyse onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Elvan, en fazla insani yardım yapan ülke konumuna gelindiğini vurguladı.

Elvan, büyüdükçe, güçlendikçe ve mazlumlara kucak açtıkça Türkiye'ye saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve sizlerin vermiş olduğu desteklerle bugüne kadar önümüze konan tüm engelleri Allah'ın izniyle aştık. Bundan sonra da aşacağız." diye konuştu.

- "Engelleri aşacağız"

Kimsenin en ufak kaygı ve tereddüdünün olmaması gerektiğini, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Evlan, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu engelleri aşacağız. Bizim bu güne kadar aşmadığımız engel kalmadı. Çünkü biz hep birlikte inandık, birbirimize güvendik. O dik, kararlı duruşumuzu hep sürdürdük. Dışarıdan kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın aldırmadık. Dışarıdan gelen tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar neyse onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Yerel seçimlere de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Mersin'i AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Konuşmasının ardından Elvan ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz partililerle bayramlaştı.

Daha sonra Elvan ve beraberindekiler, merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek, mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Tarsus ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına da katılan Elvan, partililerle bayramlaşarak sohbet etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan Mersin

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