MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Dışarıdan gelen tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Hep milletimiz için doğru karar neyse onu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Elvan, en fazla insani yardım yapan ülke konumuna gelindiğini vurguladı.

Elvan, büyüdükçe, güçlendikçe ve mazlumlara kucak açtıkça Türkiye'ye saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve sizlerin vermiş olduğu desteklerle bugüne kadar önümüze konan tüm engelleri Allah'ın izniyle aştık. Bundan sonra da aşacağız." diye konuştu.

- "Engelleri aşacağız"

Kimsenin en ufak kaygı ve tereddüdünün olmaması gerektiğini, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Evlan, şöyle konuştu: