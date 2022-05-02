HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı yatmadan önce kılınabilir mi?

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı yatmadan önce kılınabilir mi?

02.05.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teheccüd namazı, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in teşvik ettiği bir ibadet biçimidir. Önemi büyük olan bu ibadet biçiminin faziletleri de oldukça çoktur. Peki Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Yatmadan önce kılınabilir mi? İşte detaylar...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı yatmadan önce kılınabilir mi?

Teheccüd namazı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Yatmadan önce kılınabilir mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazının nasıl kılınacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler şu şekildedir:

"Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) Başka bir hadiste de, “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır” (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir. Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469). İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur."

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazı yatsı namazı sonrası gece kılınan bir namazdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram mesajı WhatsApp'tan nasıl toplu olarak gönderilir?Bayram mesajı WhatsApp'tan nasıl toplu olarak gönderilir?
Düzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtıDüzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtı
Putin'e sert sözler: Savaş devam ederse...Putin'e sert sözler: Savaş devam ederse...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.