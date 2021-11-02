HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

02.11.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Germencik ilçesinde 12 gün önce oluşmaya başlayan ve her geçen gün sayıları çoğalan çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, bölgede incelemelerde bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru da "ASKİ'nin ve DSİ'nin verilerine ihtiyacımız var. Ancak çatlakların olası kuraklıktan suların çekilmesiyle olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Aydın Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde, 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası derinlikleri 2 metreyi bulan 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Cumartesi günü de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi. Bölge halkını tedirgin eden çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) ve Aydın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Çatlakların olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan komisyon, araştırmaları sonucu oluşturacakları raporu Valiliğe sunacak.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan arazilerde meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi. Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "20 Ekim'den sonra ilçenin birçok yerinde farklı boyut ve uzunluklarda çatlaklar oluştu. Yer altı suları ve depremsellik konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı yer altı sularındaki dramatik ani düşüşlerin etki ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda özellikle ASKİ'nin ve DSİ'nin verilerine ihtiyacımız var. Biz saha tespitlerimizde durumu gördük. Son yıllarda gerek kuraklık gerekse kaçak sondaj kuyularına bağlı olarak aşırı su çekimlerinin olduğu tespit edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Screenshot_2

''SU ÇALIŞTAYINA İHTİYAÇ VAR''

Eldeki verilerin yeterli olmadığına değinen Kuru, "Özellikle kurumların beraber çalışarak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü eldeki veriler çok yeterli değil. ASKİ ve DSİ'nin Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte çalışarak bu verileri değerlendirmesi gerekiyor. Doğru bir sonuca varabilmek için gerek tarımsal anlamda gerekse köylülerimizin burada güvenli yaşayabilmesi için bunun yapılması çok önemli. Su çalıştayı yapılmasına ihtiyaç var. Jeoloji mühendisleri öncülüğünde Valilik, Büyükşehir ve DSİ'nin beraber çalışacağı su ve tarımsal varlığın geleceği, bugünü, dünü ve yarınıyla ilgili verilerin ortaya konularak doğru planlamanın yapılabileceği bir çalıştay yapılması gerekiyor. Biz bunun yapılabilmesi için 1,5 yıl önce gerekli girişimlerde bulunduk. Yeni görüşmeler de yapacağız. Farklı görüntülerle karşılaşmamak için bilgiyi ve bilimi birlikte kullanmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Screenshot_3

Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya da, "Aydın Valiliği bir komisyon oluşturma görevi vermiş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD'a, İlçe Kaymakamlıktan da bizi aradılar. Komisyon üyeleri buraya gelerek incelemelerde bulundular. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz. Umarım bu çatlaklar ilçe merkezine sıçramaz" dedi.

Screenshot_4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleriYok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı

34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.