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Tehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Alp buzlarını küresel ısınmayla artan yaz sıcaklarından korumak isteyen İtalya, buz kütlelerini büyük ve yansıtıcı bir muşambayla kaplıyor.

Tehlike çanları çalıyor! Buzulları muşambayla kapladılar

Kuzey İtalya'daki Presena buzulu 1993'ten beri hacminin üçte birinden fazlasını kaybetti.

Kayak sezonu bittiğinde ve teleferikler kızağa çekildiğinde korumacılar, erimeyi engellemek için Güneş ışınlarını engelleyen beyaz muşambalarla buz tabakasını örtmek için adeta yarışıyor.

Çalışmayı yürüten Carosello-Tonale şirketinin başkanı, 34 yaşındaki Davide Panizza, “Bu bölge sürekli küçülüyor, o yüzden mümkün olduğu kadarını örtüyoruz” diye konuştu.

Projenin başladığı 2008 yılında yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayan ekip, artık 100 bin metrekareyi örtebiliyor.

AFP’ye konuşan Panizza’ya göre kullanılan örtü, “Güneş ışığını yansıtan, maddenin düşük sıcaklığını çevredeki yüksek sıcaklıktan koruyan ve böylece mümkün olduğunca fazla karın erimesini engelleyen jeotekstil muşambalardan” oluşuyor.

Lombardiya ve Trentino Alto Adige bölgeleri arasındaki sınırda çalışan işçiler, 2 bin 700 ila 3 3 bin metre yükseklikteki alanı örtmek için 70 x 5 metrelik uzun şeritler halindeki muşambaları seriyor ve rüzgarda hareket etmemesi için kum torbaları yerleştiriyor.

Panizza, Avusturya’daki bazı buzullarda da benzer örtü sistemleri kullanıldığını ama kapladıkları yüzeyin çok daha küçük olduğunu söylüyor.

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