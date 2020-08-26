Tehlike çok büyük! Ortak kullanılan makyaj malzemeleri risk saçıyor...

Arkadaşlarınızla zamanınızı, kitabınızı ya da sırlarınızı paylaşabilirsiniz. Ama makyaj malzemelerinizi paylaşmadan önce lütfen bir kez daha düşünün! Arkadaşınızın yeni aldığı bir ruju ya da göz farını denemek için istemiş olabilirsiniz. İnanın ki ödünç aldığınız bir kitap kadar masum değil.

Aslında arkadaşımızın makyaj malzemesini kullanırken doğabilecek olumsuzluklar hiçbirimizin aklına gelmez. Üstelik tanıdığımız birine aitse kesin temizdir, değil mi? Maalesef ki tahmin edebileceğinizden de tehlikeli olabilir.

Ürünlerin kapaklarının sıkı kapatılması, bulundukları odanın sıcaklığı ve nem derecesi hijyen açısından oldukça önemlidir. Peki şimdi bir düşünün; sizin makyaj malzemeleriniz gün boyu nerelerde geziyor? Mesela çantanızda ve o çantada aynı zamanda bol bakterili bozuk para ve anahtarlarınız da oluyor, değil mi? Peki, bakteri üretimini destekleyen nemin çok fazla olduğu banyolar?

Makyaj malzemelerimiz için pek de hijyenik bir ortam sağlayamadığımızı kabul edelim. O zaman makyaj malzemelerimizin bakteri ürettiğini de kabul etmemiz gerekir. Evet, sizin teniniz o kadar hassas olmadığı için belki bu bakteriler size zarar vermiyor olabilir. Ama unutmayın ki sevdiklerinize zarar verebilir.