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Tehlike giderek büyüyor! M Çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.10.2024 10:04
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Afrika, geçtiğimiz aylarda maymun çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan etmiş ve dünyada korku ve paniğe neden olmuştu. Hızla yayılmaya devam eden bu virüs, İsveç, Tayland, Pakistan’ın ardından son olarak Hindistan’da da görüldü. Almanya'da M çiçeği (Mpox) virüsünün yeni varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Tehlike giderek büyüyor! M Çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, bir kişinin yurt dışında M çiçeğinin yeni varyantı olan Klad 1 virüsüne yakalandığı ifade edildi. RKI'ye göre ülkede herhangi bir ölüm vakası kaydedilmedi.

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RKI'nin şu anda Almanya'da Klad 1 virüsünden kaynaklanan bir risk beklemediği ancak durumu çok yakından izlediği belirtildi. Klad 2b virüsü Mayıs 2022'den bu yana Almanya da görülüyordu. İsveç, Afrika dışında Klad 1 varyantı vakasını kaydeden ilk ülke olmuştu.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

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M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İLK BELİRTİLER

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İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK

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Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
M Çiçeği Virüsü
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