Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün! Yumurtalık kanseri hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

Yumurtalık kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Yumurtalık kanserinin bu kadar yoğun olmasının en önemli nedeni belirti vermeden uzun süre vücutta çoğalıyor olması. Yumurtalık kanseri genellikle pelvise veya karın bölgesine sıçrayana kadar fark edilmez. Bu da yumurtalık kanseri tedavisinin başlamasını geciktirir.

Yumurtalık kanseri ile ilgili büyük yanlış anlamalar, endişe ve kafa karışıklığı tipik olarak bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Durumu erkenden tanımak istiyorsanız yumurtalık kanseri hakkındaki bu efsanelerden haberdar olmalısınız. Hayatta kalma oranlarını artırabileceğinden erken teşhis çok önemlidir.

YUMURTALIK KANSERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: GENÇ KADINLAR YUMURTALIK KANSERİNE YAKALANMAZ

GERÇEK: Yaşı ne olursa olsun herkeste yumurtalık kanseri gelişebilir. Şimdi, 30 ila 40 yaş aralığındaki daha genç kadınlar da bile yumurtalık kanseri görülebilir.

YANLIŞ: PAP SMEAR TESTİ YUMURTALIK KANSERİNİ TESPİT EDER

GERÇEK: Yumurtalık kanserini belirlemek için en iyi test Pap smear testi değildir. Tüm jinekolojik kanserler pap smear ile tespit edilemez; sadece rahim ağzı kanseri tespit edilebilir. Yumurtalık kanserini erken evrelerinde tespit etmek için şu anda mevcut bir test olmadığını öğrenince şaşıracaksınız. Kadın hastaların çoğu, hastalık çevre dokulara ve organlara ilerlediğinde tespit edilir.

YANLIŞ: YUMURTALIK KANSERİ ERKEN EVREDE BELİRTİ GÖSTERMEZ

GERÇEK: Kadınlar tipik olarak birkaç erken evre kanser semptomu yaşarlar. Menstrüasyon sorunları ve hatta mide sorunlarının teşhis edilmemesi mümkündür. Şişkinlik, bağırsak veya idrara çıkma alışkanlıklarında ani değişiklikler, pelvik veya karın ağrısı veya basıncı, seks sırasında ağrı, belirgin bir neden olmadan hızlı kilo kaybı ve hazımsızlık, göz ardı edilmemesi gereken belirtilerdir. Bu belirtiler endişe verici olabileceğinden, yumurtalık kanseri için doktora görünün.

YANLIŞ: YUMURTALIK KANSERİ TEDAVİ EDİLEMEZ

GERÇEK: Bazı kadınlar, yumurtalık kanseri olduklarını öğrendikten sonra çok bunaldıkları için pes ederler. Ancak bu kanserin ilerlemiş olsa bile tedavi edilebileceğini ve bundan sonra kadınların sağlıklı bir yaşam sürebileceğini unutmayın. Vazgeçmeyin ve mümkün olan en kısa sürede yardım alın.

YANLIŞ: TÜM YUMURTALIK KİSTLERİ BİR TÜR YUMURTALIK KANSERİDİR

GERÇEK: Yumurtalık kistleri ile yumurtalık kanseri arasında bir fark vardır. Yumurtalık kistleri normaldir ve tıbbi müdahale ile tedavi edilebilir. Her ay, yumurtlayan kadınların çoğunda, yumurtalıklarda sıvı ile dolu küçük keseler olan kistler gelişir. Bunlar iyi huyludur ve “işleyen kistler” olarak adlandırılır. Genellikle kendi başlarına kaybolurlar. Yumurtalıkların çevresinde birkaç iyi huylu kist de gelişebilir ve sıklıkla kendi kendine kaybolabilir. Öte yandan, yumurtalık kanseri hücrelerin dış yüzeylerinde oluşur. Ek olarak, fallop tüplerinde, östrojen ve progesteron üreten hücrelerde veya yumurta oluşturan hücrelerde ortaya çıkabilir.

YANLIŞ: TALK PUDRASI YUMURTALIK KANSERİNE NEDEN OLUR

GERÇEK: Bu konuda yapılan dört farklı çalışmada, kadınların genital bölgede talk pudrası kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı, ancak bulgular talk pudra kullanımının “tehlikede hafif bir artış” olasılığını dışlamadı.



