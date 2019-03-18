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"Tehlike olduğunda koruma artırılır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Dini kurumlar da teröristlerin hedefi olabilir. Tehlike için emareler olursa koruma artırılır"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "(Almanya'da) Dini kurumlar da teröristlerin hedefi olabilir. Tehlike için emareler olursa koruma artırılır." dedi.

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'da İslam düşmanlığına ilişkin bir havanın bulunmadığını, ülkedeki insanların büyük çoğunluğunun barışçıl şekilde bir arada yaşadığını belirtti.

İbadetlerin özgürce yapılmasının Alman hükümetinin temel bir arzusu olduğunu belirten Seehofer, "İslam düşmanı suçlara ve camilere yönelik saldırılara kararlılıkla ve hukuk devletinin tüm sertliğiyle karşı çıkmak gerekir." diye konuştu.

Seehofer, "Almanya’daki camilerin de sinagoglar gibi iyi bir şekilde korunması gerekiyor mu?" şeklinde bir soruya, "Dini kurumlar da teröristlerin hedefi olabilir. Tehlike için emareler olursa koruma artırılır." cevabını verdi.

Eyaletlerdeki polis teşkilatlarının gerektiğinde veya talep edildiğinde tehlike altında olan kurumlarla temasa geçtiğini ifade eden Seehofer, gerektiğinde kurum binalarının ve kişilerin korunduğunu belirtti.

Seehofer, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik vahşice saldırıdan dolayı şaşkınlık içinde olduğunu kaydederek, "Alman güvenlik birimleri Almanya'da terör saldırılarını önlemek için her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Güvenlik terör saldırıları Yeni Zelanda

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