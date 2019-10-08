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Tehlike oluşturan kaya düşürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK- İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü.

Tehlike oluşturan kaya düşürüldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK- İstanbul yolundaki dik yamaçta bulunan dev kaya, tehlike oluşturması nedeniyle düşürüldü.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı mevkisindeki yamaçta, geçen yılın Şubat ayında heyelan meydana gelirken, kayanın tehlike oluşturması üzerine çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışma sonucu dik yamaçta bulunan dev kayanın düşürülmesi için trafik kesildi. Ekipler, tehlike oluşturan kayanın kontrollü olarak düşmesini sağladı. Ekipler, iş makineleriyle taşı yol kenarına aldıktan sonra ulaşım, tekrar açıldı.

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Tehlike oluşturan kaya düşürüldüTehlike oluşturan kaya düşürüldü

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