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Tehlike oluşturan kayanın düşülme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü.

Tehlike oluşturan kayanın düşülme anı kamerada

Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde yamaçta tehlike oluşturan kaya, dağcılar tarafından düşürüldü. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Dernekpazarı- Çaykara ilçe karayolunun 3'üncü kilometresinde yolun 400 metre üzerinde yamaçta bir kaya kütlesinin tehlike oluşturduğu fark edildi. Ana parçadan ayrıldığı ve düşme riski taşıdığı belirlenen kaya için endüstriyel dağcılar, harekete geçti. Karayolu trafiğe kapatılırken, kaya otomobil krikosu yardımıyla itilerek düşürüldü. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı. Kayanın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Tehlike oluşturan kayanın düşülme anı kameradaTehlike oluşturan kayanın düşülme anı kameradaTehlike oluşturan kayanın düşülme anı kameradaTehlike oluşturan kayanın düşülme anı kamerada

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