HABER
  4. Tehlikeli anlar! Metrobüse kaçak binmek için ölümü göze aldılar

Tehlikeli anlar! Metrobüse kaçak binmek için ölümü göze aldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, dün, Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde mendil satmak için evlerinden çıkan çocukların D100 Karayolunda seyir halindeki araçların arasına dalarak, metrobüs durağına kaçak girme anları kameralara yansıdı. Çocukların, duraklardaki güvenlik görevlilerine yakalanmamak için D100 Karayolunda seyir halindeki araçları aştıktan sonra demir çitleri tırmanarak metrobüs durağına ulaştıkları görüldü. Trafiği tehlikeye düşüren çocuklara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

AYNI DURAKTA METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTEYEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saadetdere Metrobüs Durağında, 1 Mayıs 2018 tarihinde metrobüse kaçak binmek isteyen çocuk demir çitleri aştıktan sonra metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Çorlu'da akılalmaz olay! SGK'nın mesajı gerçeği ortaya çıkardıÇorlu'da akılalmaz olay! SGK'nın mesajı gerçeği ortaya çıkardı
Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Metrobüs

En Çok Okunan Haberler

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Böyle şaka görülmedi! Helikopterle havadan ölü domuz attılar

Böyle şaka görülmedi! Helikopterle havadan ölü domuz attılar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorlu'da akılalmaz olay! Başkasının kimliği ile gittiği hastanede gözaltına alındı

Çorlu'da akılalmaz olay! SGK'nın mesajı gerçeği ortaya çıkardı

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

Kesimini beğenmediği berberi önce dövdü, sonra tıraş etti!

ABD'de deniz kıyısında dalgayı izleyen turstler neye uğradığını şaşırdı

Turistler neye uğradığını şaşırdı

Mersin'de trafiğe çıkan kapısız araç şaşkına çevirdi

Trafiğe böyle çıktı, görenler şaştı kaldı

Beşiktaş'ta tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Hindistan'da ilginç olay! Halatla araca bağlanan traktör ikiye bölündü

İlginç olay! Önce şaha kalktı ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.