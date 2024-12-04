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  4. "Tehlikeli bir şekilde yaklaştığı" söylendi önce tazyikli su sıkıldı sonra kasıtlı olarak çarptı! Çin Denizi'nde iki ülke arasında tansiyon arttı

"Tehlikeli bir şekilde yaklaştığı" söylendi önce tazyikli su sıkıldı sonra kasıtlı olarak çarptı! Çin Denizi'nde iki ülke arasında tansiyon arttı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.12.2024 16:45
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Çin ile Filipinler arasındaki Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik çatışması yeniden alevlendi. Filipinler Sahil Güvenliği, Çin sahil güvenlik gemisinin, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye kasıtlı olarak çarptığını ve tazyikli su sıktığını duyurdu. Olay, Scarborough Resifi civarında yaşanırken, Çin ise Filipinler'i "tehlikeli yaklaşmakla" suçladı. Gerilim, bölgedeki stratejik önemi ve egemenlik iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

"Tehlikeli bir şekilde yaklaştığı" söylendi önce tazyikli su sıkıldı sonra kasıtlı olarak çarptı! Çin Denizi'nde iki ülke arasında tansiyon arttı

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Filipinler Sahil Güvenliği (PCG) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu (BFAR) ile birlikte Filipinli balıkçılara destek amacıyla Scarborough Resifi civarında rutin devriye gerçekleştirildiği belirtildi.

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ÖNCE TAZYİKLİ SU SONRA KASITLI ÇARPIŞMA

Devriye sırasında Filipinler gemilerinin Çin donanma gemisi ve Çin Sahil Güvenliğinin saldırgan eylemlerine maruz kaldığı aktarıldı. Yerel saatle 06.30 civarında Çin sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıktığı, daha sonra kasıtlı olarak yandan çarptığı ifade edildi. Kısa süre sonra Çin gemisinin aynı gemiye ikinci kez tazyikli su sıktığı belirtildi. Filipinler gemilerinin ayrıca Çin gemilerinin engelleme ve tehlikeli manevralarına maruz kaldığı kaydedildi.

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"FİLİPİNLİ GEMİLER TEHLİKE ŞEKİLDE YAKLAŞTI"

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı", Çin mürettebatının eylemlerinin "yasalara uygun" olduğu ifade edildi. Filipinler'in "asılsız ithamlarda bulunmakla" suçlandığı açıklamada, Filipinler'in Çin gemisine kasıtlı olarak çarptığı öne sürüldü.

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GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDEKİ ANLAŞMAZLIK

Filipinler, Scarborough Resifi’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Çin Filipinler deniz
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