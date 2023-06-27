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Tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmişti! ABD'yi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

27.06.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi. New Jersey kentinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bazı havayolu şirketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Dün de ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti. ABD'nin doğusunda sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş ve yüzlerce fırtına rapor edilmişti.

Tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmişti! ABD'yi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuşun ertelendiği, 828 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

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YERLERE YATAK YAPIP UYUDULAR

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanında, bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken, boş koltuk bulamayan aileler, çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

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O BÖLGELERDE DE İPTALLER YAŞANDI

New York'taki LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston'daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

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Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

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TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

ABD'nin doğusunda, New Hampshire'dan Güney Carolina'ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300'den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti. (AA)

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Fırtına uçak abd

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