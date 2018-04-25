Tehlikeli Karım dizisi neden bitiyor? Final ne zaman?

Show TV'nin MF Yapım imzalı imzalı iddialı dizisi Tehlikeli Karım, Pazar akşamı yayınlanacak olan 6'ncı bölümüyle ekranlara veda edecek.

Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı, Çocuklar Duymasın, Jet Sosyete dizilerinin çok gerisinde kalan ve mücadele edemeyen dizi, bu haftaki reytingiyle de hüsrana uğrattı.

Geçtiğimiz hafta dizi Total’de 15. ve AB’de 12. sıradaydı. Bu hafta ise çok sert bir düşüşle Total’de 22., AB’de ise 14. sıraya gerilediği görüldü.

TEHLİKELİ KARIM GENEL KONUSU NEDİR?

Derin (Gonca Vuslateri), kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in (Seçkin Özdemir) ona duyduğu aşktır. Alper ise İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır. Kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Derin’in, kocası Alper’i geri kazanmak için ne kadar ileri gidebileceği, ikilinin değişen ilişkilerinin nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.