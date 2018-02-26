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Tehlikeli Karım dizisinden ilk fragman yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Mustafa Üstündağ ve Bige Önal'ın paylaştığı dizinin hikayesi suç, aşk ve kara mizah üçgeninde olacak.

Tehlikeli Karım dizisinden ilk fragman yayınlandı

Yakında Show TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Tehlikeli Karım dizisi ilk fragmanıyla görücüye çıktı.

Dizi evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini;Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

“Tehlikeli Karım” yakında Show TV’de başlıyor!

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