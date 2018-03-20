Tehlikeli Karım dizisine yeni oyuncular katıldı

Yapımcılığını MF Yapım'ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar'ın yazdığı Tehlikeli Karım'ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR YERDEN GELMİŞTİ DARBE!"

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tehlikeli Karım'ın 1. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımlarıyla ses getiren dizinin ekrana gelen yeni tanıtımında Derin'in (Gonca Vuslateri) gözyaşları içinde "Aldatılmak gerçekten çok onur kırıcı bir şey. Başka bir kadını sana tercih etmesi. Hiç beklemediğim bir yerden gelmişti darbe. Kalbim soğuktu, bedenim hissiz!" sözleriyle duygularını paylaştığı tanıtımda, Derin'in kaçırılmasıyla işler değişiyor. İstenilen fidyeyi sağlayıp, karısını bulmak isteyen Alper'in (Seçkin Özdemir) "Karımı kurtarmama yardım edin, ben karımı seviyorum!" sözleri dikkat çekerken, Başkomiser Fırat'ın (Mustafa Üstündağ) Alper'i gözaltına alması heyecanı arttırıyor. Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!

Tehlikeli Karım Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!