HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tehlikeli kovalamaca! Polisten 30 kilometre kaçtılar

Tehlikeli kovalamaca! Polisten 30 kilometre kaçtılar

16.11.2024 20:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tehlikeli hareketler yaparak seyrettikleri ihbarı üzerine polis ekiplerinin takibe aldığı 2 tır sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sürücüler yaklaşık 30 kilometre kaçtılar. İki tır Aslım Caddesi üzerinde polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. İşte detaylar...

Tehlikeli kovalamaca! Polisten 30 kilometre kaçtılar

Konya'da tehlikeli kovalamaca yaşandı! Edinilen bilgiye göre, Konya Karapınar yolundan Konya istikametine seyir halinde olan 2 tırın tehlikeli hareketler yaparak seyir halinde olduğu ihbarı üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara dur ihtarında bulundu.

AW330539_02

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARI TAKİBE ALDI!

Kent merkezinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunda seyir halindeki araçları takibe aldı. İki tıra yapılan tüm uyarılara rağmen sürücüler kaçmaya devam etti. Sürücüler, Konya Karapınar yolundan Okyar Caddesi, Ünen Caddesi, Aslım Caddesinde 30 kilometre boyunca kaçtı. İki tır Aslım Caddesi üzerinde polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Çok sayıda polis ekibi de araçların durdurulduğu yere sevk edildi.

AW330539_04

Polis ekiplerince sürücüler gözaltına alınarak, alkol kontrolü yapıldı. Daha sonra sürücüler M.P. ve K.P. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, her iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Her iki sürücüye, dur ihtarına uymamak, trafikte tehlikeli seyretmek gibi suçlardan idari trafik cezası uygulandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konya ihbar
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelası değişiyor!

Akaryakıt tabelası değişiyor!

Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği belli oldu! Bunları almışlar

Kuzey Kore'nin neden Rusya safında savaşa girdiği belli oldu! Bunları almışlar

Sıkı güvenlik önlemi alındı! Komandolar devriye atıyor, Valilik girişleri yasakladı

Sıkı güvenlik önlemi alındı! Komandolar devriye atıyor, Valilik girişleri yasakladı

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda hala konuştu! "Anne madde bağımlısı, 5 çocuğu yardım toplamak için kimseye vermiyordu..."

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda hala konuştu! "Anne madde bağımlısı, 5 çocuğu yardım toplamak için kimseye vermiyordu..."

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yeni gelişme! Savunmaları istendi, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yeni gelişme! Savunmaları istendi, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.