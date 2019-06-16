Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheliler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul D100 Karayolu'nda tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu'nda tek teker üzerinde motosiklet kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyaya yükleyen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 33 R 1446 plakalı motosiklet sürücüsü S.B.U. ile 34 DS 3316 plakalı motosiklet sürücüsü F.T'yi gözaltına aldı.

Sürücülere trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2'şer lira, trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan 108'er lira para cezası kesildi.

Şüphelilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü belgelerini almak için 60 günün sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemek zorunda olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Sefaköy Polis Merkezine götürüldü.

