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Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

16.11.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Konya’da bir kişinin motosikletinin üstüne yatarak çevreyolu üzerinde tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da bir kişinin motosikletinin üstüne yatarak çevreyolu üzerinde tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapması seyir halindeki diğer yolcular tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletinin üzerine yatan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması yer alıyor. Bir süre cep telefonu kamerasına kaydedilen motosiklet sürücüsünün yolculuğunun nereye kadar devam ettiği bilinmiyor.

Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

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