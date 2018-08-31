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Tehlikeli oyun kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 08:32 | Son Güncelleme

Uçurumdan aşağı düşen tek motorlu uçağı yeniden toparlayıp seyrine devam eden pilotun tehlikeli anları böyle görüntülendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kayda geçen bir görüntü olası bir faciaya davetiye çıkaran cinsten. Bir uçuruma hızla ilerleyen tek motorlu küçük uçak, yere düşerken kalkış hamlesiyle havada seyrine devam etti. Serbest düşüşe bıraktığı uçağı yeniden kaldıran pilot, yaptığı bu oyunla sınırları hayli zorluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD uçak uçurum

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