Tehlikeli oyun kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde kayda geçen bir görüntü olası bir faciaya davetiye çıkaran cinsten. Bir uçuruma hızla ilerleyen tek motorlu küçük uçak, yere düşerken kalkış hamlesiyle havada seyrine devam etti. Serbest düşüşe bıraktığı uçağı yeniden kaldıran pilot, yaptığı bu oyunla sınırları hayli zorluyor.

