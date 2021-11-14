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'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

14.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kalitesi indeksinin "tehlikeli" seviyeye yükselmesi nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi. Kararı duyuran Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal ayrıca, hava kirliliği ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması için mahkemeye öneride bulunulacağını söyledi.

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yasağa rağmen Diwali Işık Festivali’nde kullanılan havai fişekler ve anız yakma işlemleri hava kirliliğini arttırdı.

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EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurdu. Acil durum benzeri bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Kejriwal, derslerin çevrimiçi yapılacağını belirtti. İnşaat faaliyetlerine 14-17 Kasım arasında ara verileceğini ifade eden Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini 1 hafta boyunca evden yürüteceğini bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİSİ

Kejriwal ayrıca, hava kirliliği ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması için mahkemeye öneride bulunulacağını söyledi. Kejriwal, hava koşullarının kötüleşmeye devam etmesi durumunda ek tedbirlerin yürürlüğe konulacağını da belirtti.

Başkentin hava kalitesi indeksi kasım ayının başlarında (AQI) 451 olarak ölçülmüştü. Şehrin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 200 metreye düşmüş, fişek yasağının uygulanamamasının tehlikeli kirlilik seviyelerine neden olduğu belirtilmişti.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştiriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Delhi Hindistan
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