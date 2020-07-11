Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun konusu ne? Aksiyon filmi bu akşam ekrana gelecek!

13 Mayıs 2016 tarihinde vizyona giren Tehlikeli Soygun (Asian Connection) aksiyon sahneleriyle izleyicisini doyuruyor. Tehlikeli Soygun senaryosu ise Tom Sizemore ve D. Glase Lomond tarafından kaleme aldı. 1 saat 30 dakika boyunca seyircisini ekrana kilitleyecek olan Tehlikeli Soygun yönetmeni ise Daniel Zirilli aksiyon sahnelerinde farklı perspektifleri kullanarak kalitesini tüm sinema sektörüne ispat etti. Tehlikeli Soygun iki gözü kara mafya lideri Sam ve Jack’in çarpıcı soygun hikayesini anlatıyor.

TEHLİKELİ SOYGUN KONUSU

İki Amerikalı göçmen olan Jack (John Edward Lee) ve Sam (Michael Jai White) Güney Asya’da bir dizi bankayı soymaya başlarlar. Geçim derdi içinde önlerine gelen tüm bankaları soyma planı yapan Jack ve Sam farkında olmadan büyük bir uyuşturucu baronun parasını çalarlar. Uyuşturucu baronun hedefi haline gelen Sam ve Jack bir yandan başların bu beladan kurtarmaya çalışırken; bir yandan da hayata kalmanın yollarını ararlar. Sam’in ölmesi ise hikayeyi başka bir yola çevirir. Jack hayatının aşkı olan Avalon (Pim Bubear) geri döner ve çift çete karşı modern bir Bonnie ve Clyde olarak çeteye savaş açar.