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Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun konusu ne? Aksiyon filmi bu akşam ekrana gelecek!

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

2016 yılında gösterime giren Tehlikeli Soygun filmi çarpıcı oyuncu kadrosu ve bol aksiyon sahneleriyle sinema salonlarından sonra televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gösterimde olduğu dönemde büyük ilgiyle karşılanan Tehlikeli Soygun 11 Temmuz için Show TV ekranlarında seyircisine randevusunu verdi. Tehlikeli Soygun filminin konusu nedir? Tehlikeli Soygun filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Tehlikeli Soygun bütün detaylarıyla karşınızda!

Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun konusu ne? Aksiyon filmi bu akşam ekrana gelecek!

13 Mayıs 2016 tarihinde vizyona giren Tehlikeli Soygun (Asian Connection) aksiyon sahneleriyle izleyicisini doyuruyor. Tehlikeli Soygun senaryosu ise Tom Sizemore ve D. Glase Lomond tarafından kaleme aldı. 1 saat 30 dakika boyunca seyircisini ekrana kilitleyecek olan Tehlikeli Soygun yönetmeni ise Daniel Zirilli aksiyon sahnelerinde farklı perspektifleri kullanarak kalitesini tüm sinema sektörüne ispat etti. Tehlikeli Soygun iki gözü kara mafya lideri Sam ve Jack’in çarpıcı soygun hikayesini anlatıyor.

TEHLİKELİ SOYGUN KONUSU

İki Amerikalı göçmen olan Jack (John Edward Lee) ve Sam (Michael Jai White) Güney Asya’da bir dizi bankayı soymaya başlarlar. Geçim derdi içinde önlerine gelen tüm bankaları soyma planı yapan Jack ve Sam farkında olmadan büyük bir uyuşturucu baronun parasını çalarlar. Uyuşturucu baronun hedefi haline gelen Sam ve Jack bir yandan başların bu beladan kurtarmaya çalışırken; bir yandan da hayata kalmanın yollarını ararlar. Sam’in ölmesi ise hikayeyi başka bir yola çevirir. Jack hayatının aşkı olan Avalon (Pim Bubear) geri döner ve çift çete karşı modern bir Bonnie ve Clyde olarak çeteye savaş açar.

TEHLİKELİ SOYGUN OYUNCULARI

Tehlikeli Soygun oyuncuları arasında Jack karakteriyle John Edward Lee, Sam karakteriyle Michael Jai White, Avalon karakteriyle Pim Bubear ve Gan Sirankiri karakteriyle Steven Seagal yer alıyor. Tehlikeli Soygun oyuncu kadrosu içindeki diğer isimler ise; Byron Gibson, Sahajak Boothanakit, Byron Bishop, Darunee Srimueng, Dean Alexandrou, Ron Smoorenburg, Chairat Ueasalung, David Gray, Natalie Lorence, Nick Khan, Chidchai Bunga, Natthakorn Boonjaiyai, Juthamas Pochachan, Suriya Raktam ve Lee Mason’dur.

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