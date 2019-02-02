HABER

Tehlikeye aldırış etmeden film gibi izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan’da yürütülen çalışmalarda şehir merkezindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan eski bir bina için yıkım kararı verildi.

Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan’da yürütülen çalışmalarda şehir merkezindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan eski bir bina için yıkım kararı verildi. Bina çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri binayı yıkarken itfaiye araçlarıyla kepçenin yıktığı betonlara su sıkıldı. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar tehlikeye ve ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeden yıkım çalışmasını bitene kadar izlemeye devam etti. Yerle bir olan binayı cep telefonlarıyla görüntüleyen çevredeki vatandaşlar, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri törenAskere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Sinop’ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestilerSinop’ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.