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Tehlikeye aldırış etmedi!

20.06.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de ne pandemi ne de trafik kurallarını önemseyen bir motosiklet sürücüsü, boş sokaklarda tehlikeli akrobasi şovuna imza attı. Yürekli ağza getiren anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü.

ŞANS ESERİ KAZA YAŞANMADI

Hızla ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine yüz üstü yatıp ayaklarını uzatarak tehlikeli hareketler yaparken, o anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü kavşağa geldiği esnada yavaşlayarak normal haline döndü. Şans eseri kaza yaşanmadı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Düzce

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